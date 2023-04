Chiusure e vaccini, arriva la commissione d'inchiesta sul Covid (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Chiusure e restrizioni, anche relative alla scuola; approvvigionamenti di dispositivi di sicurezza e piano pandemico nonché piano vaccinale. Sono alcuni dei punti su cui la commissione bicamerale di inchiesta parlamentare sul Covid dovrà indagare. È quanto emerge dal testo predisposto in commissione Affari sociali della Camera. "È istituita una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars- CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia". È ... Leggi su agi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI -e restrizioni, anche relative alla scuola; approvvigionamenti di dispositivi di sicurezza e piano pandemico nonché piano vaccinale. Sono alcuni dei punti su cui labicamerale diparlamentare suldovrà indagare. È quanto emerge dal testo predisposto inAffari sociali della Camera. "È istituita unaparlamentare disulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars- CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia". È ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Oche1989 : RT @marcell16895275: - lupazzottu : RT @serebellardinel: Nasce la commissione d'inchiesta sul #Covid! Non sapendo più come fare per fare fuori @GiuseppeConteIT la commissione… - damorantonio : RT @serebellardinel: Nasce la commissione d'inchiesta sul #Covid! Non sapendo più come fare per fare fuori @GiuseppeConteIT la commissione… - boys_roby : RT @marcell16895275: - DattiloVittori1 : RT @marcell16895275: -