Chiara Salerno | chi è l’ex marito Stefano Benassi | età | carriera | film doppiati | figli | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Veronica Maya, nota showgirl e conduttrice, Giovanna Ralli e Maurizio Ferrini (alias La Signora Coriandoli) anche, nota attrice e doppiatrice che si racconterà a cuore aperto. E parlerà sì dei suoi genitori, ma anche del. View this post on Instagram A post shared by Protocollo Bond (@protocollobond) Dagli esordi al debutto diè nato a Suzzara il 26 dicembre del 1957 ed è un noto attore, doppiatore, direttore ...