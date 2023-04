Chiara Ferragni in vacanza a Dubai: il prezzo della cotoletta alla milanese è da capogiro (Di giovedì 13 aprile 2023) Chiara Ferragni e la cotoletta alla milanese a Dubai: ecco quanto costa Chiara Ferragni ancora nel mirino dei social, questa volta per una cotoletta alla milanese mangiata a Dubai: alcuni follower, infatti, hanno svelato quanto costa la portata, lasciando tutti senza parole. L’influencer è da qualche giorno in vacanza a Dubai insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria. Nel condividere alcuni dei momenti della sua villeggiatura, Chiara Ferragni ha anche postato una foto di una cotoletta alla milanese consumata in uno dei ristoranti dove la ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023)e la: ecco quanto costaancora nel mirino dei social, questa volta per unamangiata a: alcuni follower, infatti, hanno svelato quanto costa la portata, lasciando tutti senza parole. L’influencer è da qualche giorno ininsieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria. Nel condividere alcuni dei momentisua villeggiatura,ha anche postato una foto di unaconsumata in uno dei ristoranti dove la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valelea98 : @raulooooooooo Esattoooo!!! Io sono perfettamente normopeso con un pochino di pancetta e cosciotte, in questi giorn… - Novella_2000 : Chiara Ferragni e Fedez a Dubai, il prezzo da capogiro del menù del pranzo di lusso - pupidda39 : RT @fanpage: Chiara Ferragni condivide una foto della piccola Vittoria seduta al tavolo del ristorante del resort in cui soggiornano a Duba… - libero_it : Da Sanremo agli Oscar, i 10 look più iconici di Chiara Ferragni - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez, vacanza extra-lusso a Dubai -