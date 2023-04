Chi sono i protagonisti de Il Patriarca? Ecco il cast della serie con Claudio Amendola (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Patriarca è la nuova serie tv diretta e interpretata da Claudio Amendola che prenderà il via proprio domani, 14 aprile, nel prime time di Canale5 per tenerci compagnia per ben sei settimane, salvo cambiamenti nella programmazione, ma chi sono i protagonisti e chi fa parte del cast? Ne Il Patriarca Claudio Amendola interpreta Nemo Bandera, il Patriarca di Levante, un uomo che ha lottato con tutti i mezzi, anche illegali, per raggiungere il potere. Intorno a lui ruotano le sue famiglie. Pur essendo molto legato alla moglie Serena, interpretata da Antonia Liskova, e ai due figli, Nina e Carlo, interpretati da Giulia Schiavo e Carmine Buschini, non ha dimenticato il suo primo amore, Ada che ora ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilè la nuovatv diretta e interpretata dache prenderà il via proprio domani, 14 aprile, nel prime time di Canale5 per tenerci compagnia per ben sei settimane, salvo cambiamenti nella programmazione, ma chie chi fa parte del? Ne Ilinterpreta Nemo Bandera, ildi Levante, un uomo che ha lottato con tutti i mezzi, anche illegali, per raggiungere il potere. Intorno a lui ruotano le sue famiglie. Pur essendo molto legato alla moglie Serena, interpretata da Antonia Liskova, e ai due figli, Nina e Carlo, interpretati da Giulia Schiavo e Carmine Buschini, non ha dimenticato il suo primo amore, Ada che ora ...

