Chi ha abbandonato mio padre Gaia Tortora | l' accusa più pesante | chi trema

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si parla di Enzoa CartaBianca, dove Bianca Berlinguer dedica uno spazio al conduttore vittima di un errore giudiziario. A parlarne nella puntata di martedì 11 aprile su Rai 3 è la figlia, giornalista per La7. "Chi hamiosono state esattamente le persone in cui credeva: le istituzioni, la sua azienda che fece vedere certe immagini. Hanno aspettato che arrivassero le telecamere, gli hanno fatto attraversare tutta la folla", ha detto indignata ricordando però che "nonostante il suo viaggio all'inferno io ricordo la capacità di papà per mantenere il contatto con noi figlie, si interessava della nostra vita da adolescenti, agli aspetti della quotidianità". Nel 1983venne arrestato e il 17 settembre 1985 condannato a dieci anni di carcere per traffico di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Chi ha abbandonato mio padre Enzo Tortora sono state le persone in cui credeva: le istituzioni, la sua azienda. Ha… - Derpberp3 : RT @lucy_afrodite: La vittoria alimenta inimicizia, perché chi è vinto giace dolente. Chi ha abbandonato vittoria e sconfitta, costui ristà… - salvato72154456 : RT @lucy_afrodite: La vittoria alimenta inimicizia, perché chi è vinto giace dolente. Chi ha abbandonato vittoria e sconfitta, costui ristà… - MarcosJ93242817 : RT @iago_ko: Chi è ferie e chi è stato abbandonato dalla macchina? ??????? - veronica_rosset : RT @MarcoFattorini: «Chi ha abbandonato mio padre Enzo Tortora sono state le persone in cui credeva: le istituzioni, la sua azienda. Hanno… -

Ad oggi,hala scuola, non senza polemiche (una buona fetta del pubblico non si è trovato d'accordo con alcune eliminazioni), sono stati Megan Ria, NDG, Piccolo G, Gianmarco Petrelli, ......dadovrebbe invece gestire i controlli ma lo fa nella più totale incontrollabilità con il beneplacito dei governi', spiega Donati, 'Alex si è dopato quand'era depresso, è stato poie ......obiettivo è quello di usare vicende gravi e drammatiche per fare propaganda sulla pelle diha ... disponibilità che non è stata raccolta e per questo motivo abbiamola commissione al ...

Enea, il neonato abbandonato: da Ezio Greggio in poi, 5 cose che non tornano in questa storia Vanity Fair Italia

Difficile monitorare con precisione la dispersione scolastica, ma il dato certo è che il trend è in crescita. Ruscigno: "Abbiamo progetti e finanziamenti ad hoc, ma non possiamo generalizzare:ogni cas ...