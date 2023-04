Chi è Younan Nowzaradan | il dottore di Vite al limite

(Di giovedì 13 aprile 2023), anche detto Dr Now, è ilprotagonista del programma di Real Timeal, un medico che ha dedicato la propria carriera ad aiutare persone estremamente obese a dimagrire e a rifarsi una vita. Il dottorè nato l’11 ottobre 1944 a Teheran, in Iran, dove si è anche laureato in medicina, nel 1970). Si è poi trasferito a Saint Luis per un programma universitario di orientamento medico, ha poi svolto un tirocinio al St. Johns Hospital di Detroit. Ad oggi opera presso l’istituto di chirurgia bariatrica di Houston, Texas, ed è una figura centrale inaldal 2012, quando vi è apparso per la prima volta (per un totale ad oggi di più di cento episodi). Ha una ex moglie, Dolores McRedmond, che gli ha dato tre ...

Dopo l'ordinazione, presieduta dal Patriarca siro cattolico Ignace Youssif III, il nuovo ... Egli ha dichiarato di voler essere il vescovo dei lontani e diè ai margini, nutrendo "la speranza ...Con quelle parole " ha rimarcato il Patriarca- "Gesù ci ha rivelato chiaramente che non è ... Sant'Efrem il Siro, il quale ricorda che "digiuna dal pane e si guarda dal male , è come un'...Hano , neo vescovo dei Siri di Mosul, cugino di p. Haitam, uno dei membri del gruppo di '... la bambina ha risposto che non sapeva benefosse questa donna, ma non la mandava mai via a mani ...

Vite al limite, la paziente rimane paralizzata: cosa le è successo durante le cure Grantennis Toscana

Una paziente di Vite al limite è rimasta paralizzata. Il suo percorso non è andato come aveva previsto. Ecco di chi si tratta e che cosa è successo durante le cure. Il docu-reality che va in onda in I ...