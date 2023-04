Chi è stato eliminato durante la quinta puntata di Amici, le anticipazioni (Di giovedì 13 aprile 2023) Sabato 15 aprile andrà in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi – registrata oggi – chi è stato eliminato? Nel corso della prima puntata abbiamo assistito alla doppia eliminazione di Megan Ria e di NDG; nella seconda sono usciti Gianmarco Petrelli e Piccolo G; mentre nella terza puntata ha avuto la peggio Samuele Segreto. La scorsa settimana, invece, è uscito Alessio Cavaliere. “Non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto” Le prime parole di Alessio subito dopo l’eliminazione nella quarta puntata del Serale di #Amici22… Scaricate l’APP di Wittytv per vedere in esclusiva il video completo! https://t.co/oqX6sIYQ9p — Witty TV (@WittyTV) April 8, 2023 Visualizza questo post su ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 aprile 2023) Sabato 15 aprile andrà in onda ladel serale didi Maria De Filippi – registrata oggi – chi è? Nel corso della primaabbiamo assistito alla doppia eliminazione di Megan Ria e di NDG; nella seconda sono usciti Gianmarco Petrelli e Piccolo G; mentre nella terzaha avuto la peggio Samuele Segreto. La scorsa settimana, invece, è uscito Alessio Cavaliere. “Non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto” Le prime parole di Alessio subito dopo l’eliminazione nella quartadel Serale di #22… Scaricate l’APP di Wittytv per vedere in esclusiva il video completo! https://t.co/oqX6sIYQ9p — Witty TV (@WittyTV) April 8, 2023 Visualizza questo post su ...

