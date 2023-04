Chi è Rafaela Diamant Pinas Aponte | la donna senza la quale MSC non avrebbe avuto il successo che ha avuto

(Di giovedì 13 aprile 2023)è la “self-made woman” più ricca del mondo ed è a capo di un impero miliardario: la MSC, la Mediterrean Shipping Company la maggiore compagnia di navigazione al mondo per capacità di container. Le donne più ricche in Italia, da Miuccia Prada alle “signore Esselunga”. La classifica di Forbes X...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ForbesItalia : Da una vacanza a Capri a un impero miliardario: chi è Rafaela Aponte, la “self-made woman” più ricca del mondo -

A differenza del suo concorrente danese, la compagnia svizzera è una società privata, di proprietà della coppia di coniugi Gianluigi eAponte....ha dichiarato la corelatrice Samira, del gruppo liberale Renew europe. Una dimostrazione di come le battaglie femministe per la parità di genere facciano bene a tutti, anche agli uomini .......parti del mondo facendo leva sulla cittadinanza svizzera acquisita grazie al matrimonio con... Economiapagherà il conto della svolta verde del trasporto merci via mare Cesare Alemanni ©

Rafaela Aponte, la "self-made woman" più ricca del mondo Forbes Italia

Rafaela Diamant Pinas Aponte, figlia di un banchiere israeliano con sede in Svizzera, è donna forte e determinata. Ed è la donna senza la quale MSC non avrebbe avuto il successo che ha avuto. Conosce ...Il marito non hai mai voluto avere un gatto: la sorpresa fatta alla moglie e ripresa in un video ha lasciato la donna senza parole. Ognuno ha i propri gusti e le proprie preferenze, diverse da quelle ...