Chi è Luigi Bruno, il fidanzato di Andrea Delogu? (Di giovedì 13 aprile 2023) Luigi Bruno è il fidanzato di Andrea Delogu, la celebre conduttrice e scrittrice, ed è un modello nato nel 2000, seguito dalla Elite Model Management di Milano. Tra i due corre una differenza d'età di 17 anni, che è stata discussa sui social. Nonostante il suo lavoro sia quello di posare di fronte ai fotografi, Bruno non è particolarmente attratto dai social, e questo rende le informazioni sulla sua vita private e fumose. Ha comunque un profilo Instagram, più o meno attivo, in cui si definisce "un meticcio a Roma" e in cui pubblica foto professionali e selfie e, solo questo febbraio, un video in cui bacia la propria fidanzata. La relazione tra Luigi Bruno e Andrea Delogu è nata nel 2021, dopo la fine della relazione ...

