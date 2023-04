Chi è Julia Ituma, la pallavolista 18enne dell’Igor Novara, precipitata da una finestra in Turchia (Di giovedì 13 aprile 2023) Il mondo del volley piange la scomparsa di Julia Ituma, opposto 18enne dell’Igor Novara, che ha perso la vita nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2023. La giocatrice è precipitata dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove si trovava insieme alla sua squadra, che ha giocato nella serata la gara di ritorno della semifinale di Champions League contro l’Eczacibasi. La sportiva, nata a Milano da genitori nigeriani, era alla sua prima stagione con la formazione piemontese ed era considerata uno dei prospetti più interessanti, soprattutto per le sue doti atletiche e il fisico possente. Già nelle giovanili era riuscita a farsi apprezzare, come dimostra il suo palmares, che comprende l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile. Prima dell’approdo a ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 13 aprile 2023) Il mondo del volley piange la scomparsa di, opposto, che ha perso la vita nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2023. La giocatrice èdalladella stanza dell’hotel di Istanbul dove si trovava insieme alla sua squadra, che ha giocato nella serata la gara di ritorno della semifinale di Champions League contro l’Eczacibasi. La sportiva, nata a Milano da genitori nigeriani, era alla sua prima stagione con la formazione piemontese ed era considerata uno dei prospetti più interessanti, soprattutto per le sue doti atletiche e il fisico possente. Già nelle giovanili era riuscita a farsi apprezzare, come dimostra il suo palmares, che comprende l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile. Prima dell’approdo a ...

