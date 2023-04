"Chi deve pulire i bagni?". Dall'hotspot le lamentele degli immigrati (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ennesima, enorme, ondata di migranti ha messo in ginocchio l'hotspot di Lampedusa ma i migranti si lamentano delle condizioni che trovano all'arrivo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ennesima, enorme, ondata di migranti ha messo in ginocchio l'di Lampedusa ma i migranti si lamentano delle condizioni che trovano all'arrivo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Approvato in Cdm un disegno di legge per contrastare i sempre più frequenti fenomeni di vandalismo che colpiscono i… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: “Chi va ad annunciare si deve muovere, deve camminare… Gli annunciatori sono un po’ come i piedi de… - FratellidItalia : ?? Il messaggio che il Governo vuole dare sanzionando questi vandali è chiaro: chi compie atti e scempi del genere d… - linolamb : 'Chi deve pulire i bagni?'. Dall'hotspot le lamentele degli immigrati - Texwiller123456 : @TUTTOJUVE_COM Solo al TAR potremo discutere di tutto questo,perché la ingiustizia sportiva che decide a priori chi… -