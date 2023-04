Chelsea | Lampard crede alla rimonta sul Real | “Allo Stamford Bridge…”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #PremierLeague | @ChelseaFC, Frank #Lampard ha firmato: guiderà il club fino al termine della stagione - bbchausa : Lampard bai fara wasa a Chelsea a sa'a ba - Zelgadis265 : @Kataklinsmann no, una frase che spiega tante cose di Lampard allenatore, arrivato 1 settimana fa per riportare lo… - Danielbluesman : 8-Thiago silva è un mostro e Fofana altrettanto. Due centrali formidabili che da soli non posso fare tutto il lavor… - ArsenalinsiderN : Real Madrid vs Chelsea UCL 2-0 Post match analysis - Benzema & Asensio scores - lampard & Ancelotti… -

La squadra diha provato il contropiede mentre il Real ha sprecato l'impossibile cadendo ... da Vinicius a Benzema, da Camavinga a Valverde all'eterno Modric mentre il, stranamente, ha ...Frank, allenatore del, ha parlato a BT Sport al termine del match di Champions perso contro il Real Madrid Frank, allenatore del, ha parlato a BT Sport. PAROLE - "Sono ...Ad un anno esatto dall'ultimo faccia a faccia, Real Madrid esi sono ritrovate l'una dinnanzi all'altra nei quarti di Champions League. E, come nel 2022, ... la truppa diha confermato ...

Real Madrid-Chelsea, le formazioni ufficiali: Camavinga in difesa, Lampard con Sterling punta TUTTO mercato WEB

Speaking to BBC Radio 5 Live, Sutton said: “A lot of Chelsea players, especially in forward areas, are hiding. “It’s an impossible task for Frank Lampard to come in, click his fingers and think ...French newspaper L'Equipe compared him unfavourably to Dayot Upamecano 24 hours after the Bayern Munich defender had a shocker against Manchester City.