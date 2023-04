ChatGPT | OpenAi lancia Bug Bounty | premi fino a 20mila dollari | ecco perchè

(Di giovedì 13 aprile 2023)a crescere in base all’entità dell’errore: da 200per difetti di sicurezza di livello bassoai 20.000per “scoperte eccezionali” e vulnerabilità importanti.BugOpen AI, la società che sviluppa il chatbot, sospeso in Italia dopo il provvedimento del Garante privacy, corre ai ripari eil BugProgram attraverso il quale invita sviluppatori e appassionati di codice a scovare, dietro ricompensa, problematiche di sicurezza nei prodotti del gruppo come lo stesso. Le segnalazioni potranno avvenire attraverso la piattaforma Bugcrowd, già al fianco di altre iniziative del genere. “Il programma ...

Come risposta alle osservazioni pervenute dal Garante,ha deciso di bloccare l'accesso adall'Italia per avviare una serie di confronti con l'Autorità italiana nei giorni successivi. ......- mania si sta velocemente trasformando in una- fobia, dato che c'è chi paventa che queste intelligenze artificiali (non c'è, è bene rimarcarlo, solo quella in sviluppo presso...Lo scorso marzoha svelato GPT - 4 , l'ultima evoluzione del modello di linguaggio che si trova alla base di. Il cosiddetto Generative Pre - trained Transformer è il cuore pulsante del chatbot IA, ma ...

Il Gpdp sospenderà la limitazione provvisoria se OpenAI adotterà le misure richieste entro fine mese: più trasparenza, age gate, accountability, diritto di opposizione all’uso dei dati.Come risposta alle osservazioni pervenute dal Garante, OpenAI ha deciso di bloccare l'accesso a ChatGPT dall'Italia per avviare una serie di confronti con l'Autorità italiana nei giorni successivi.