ChatGpt, le condizioni del Garante della Privacy (Di giovedì 13 aprile 2023) Con il provvedimento dell’11 Aprile e la comunicazione del 12 Aprile il Garante per la Privacy rivede la sua posizione in merito a ChatGpt, dettando delle condizioni riguardanti l’informativa, la base giuridica del trattamento dei dati personale, l’esercizio dei diritti, la tutela dei minori e la campagna di informazione. Ricostruiamo gli accadimenti recenti per capire cosa sta accadendo in queste ore e cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni. ChatGpt e Garante, cosa è successo Il 30 marzo il Garante della Privacy con il provvedimento n. 12 sospende temporaneamente l’attività di ChatGpt. Il 3 aprile 2023 OpenAI L.L.C., società statunitense che sviluppa e gestisce ChatGpt esprime la disponibilità a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 aprile 2023) Con il provvedimento dell’11 Aprile e la comunicazione del 12 Aprile ilper larivede la sua posizione in merito a, dettando delleriguardanti l’informativa, la base giuridica del trattamento dei dati personale, l’esercizio dei diritti, la tutela dei minori e la campagna di informazione. Ricostruiamo gli accadimenti recenti per capire cosa sta accadendo in queste ore e cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni., cosa è successo Il 30 marzo ilcon il provvedimento n. 12 sospende temporaneamente l’attività di. Il 3 aprile 2023 OpenAI L.L.C., società statunitense che sviluppa e gestisceesprime la disponibilità a ...

