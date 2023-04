ChatGPT, la situazione in Italia potrebbe sbloccarsi presto (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Il Garante della Privacy ha sospeso l’utilizzo di ChatGPT in Italia da ormai due settimane. Il motivo di questa sospensione è da ricercare proprio nella mancanza di trasparenza sulla gestione dei dati personali. A causa di questa carenza, il chatbot risulta irraggiungibile. Tuttavia, sembra esserci uno spiraglio che potrebbe permettere a OpenAI di tornare a rendere disponibile ChatGPT per gli utenti Italiani. Lo sviluppatore del motore di linguaggio basato sull’Intelligenza Artificiale dovrà integrare alcune novità legate alla privacy per poter tornare operativo al più presto. Le richieste del Garante stabiliscono che OpenAI dovrà realizzare e rendere facilmente accessibile una Informativa Privacy chiara e trasparente. Gli utenti dovranno conoscere esattamente in che ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Il Garante della Privacy ha sospeso l’utilizzo diinda ormai due settimane. Il motivo di questa sospensione è da ricercare proprio nella mancanza di trasparenza sulla gestione dei dati personali. A causa di questa carenza, il chatbot risulta irraggiungibile. Tuttavia, sembra esserci uno spiraglio chepermettere a OpenAI di tornare a rendere disponibileper gli utentini. Lo sviluppatore del motore di linguaggio basato sull’Intelligenza Artificiale dovrà integrare alcune novità legate alla privacy per poter tornare operativo al più. Le richieste del Garante stabiliscono che OpenAI dovrà realizzare e rendere facilmente accessibile una Informativa Privacy chiara e trasparente. Gli utenti dovranno conoscere esattamente in che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoprat : RT @CIaudiaGiulia: +++ #ChatGPT al via una #taskforce Europea A seguito della decisione del @GPDP_IT nei confronti di #OpenAI (e la scelt… - Miti_Vigliero : RT @CIaudiaGiulia: +++ #ChatGPT al via una #taskforce Europea A seguito della decisione del @GPDP_IT nei confronti di #OpenAI (e la scelt… - _a1_s2_d3_ : RT @CIaudiaGiulia: +++ #ChatGPT al via una #taskforce Europea A seguito della decisione del @GPDP_IT nei confronti di #OpenAI (e la scelt… - CIaudiaGiulia : +++ #ChatGPT al via una #taskforce Europea A seguito della decisione del @GPDP_IT nei confronti di #OpenAI (e la… - ablackphantom : @ChatGPTBot concordo a pieno, io e te chatGPT potremmo andare molto d’accordo… invece cosa mi sai dire a proposito… -