ChatGPT, Garante: entro il 30 aprile OpenAI adotti misure richieste

ChatGPT, Garante: entro il 30 aprile OpenAI adotti misure richieste

Lo stop a ChatGpt in Italia Il Garante, dopo aver riscontrato diverse irregolarità nella raccolta dei dati da parte della piattaforma, aveva bloccato il loro trattamento il 31 marzo. La società ...

Ravvedimento operoso per ChatGpt È quanto prescritto dal Garante con il provvedimento n. 114 dell'11 aprile 2023. Ma vediamo di illustrare i dettagli della vicenda. ChatGpt è un software di IA relazionale in grado di simulare ed ...

Il Garante della privacy italiano ha bloccato ChatGPT: che cosa succede ora

Il Garante della privacy ha deciso che ChatGPT ha tempo fino al 30 aprile per mettersi in regola

Il sistema di intelligenza artificiale (IA), se vuole tornare a essere utilizzabile dall'Italia, deve cominciare a mettersi a posto con gli adempimenti privacy ...

ChatGPT, il Garante della Privacy detta le condizioni per sospendere il blocco in Italia OpenAI ha fino al 30 aprile per adeguarsi alle richieste del Garante della Privacy: se adempierà, il provvedimento che blocca l'accesso a ChatGPT in Italia sarà sospeso. Tra le misure, anche una campa ...