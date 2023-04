ChatGPT entro il 30 aprile potrebbe tornare attiva in Italia. Ecco come (Di giovedì 13 aprile 2023) ChatGPT entro il 30 aprile potrebbe tornare attiva in Italia. Ecco cosa ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali OpenAI avrà tempo fino al 30 aprile per adempiere alle prescrizioni imposte dal Garante per la protezione dei dati personali riguardo l’informativa, i diritti degli interessati, utenti e non utenti, la base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi con i dati degli utenti. Solo quando ciò avverrà, l’Autorità sospenderà il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti Italiani preso nei confronti della società statunitense e ChatGPT potrà tornare accessibile ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 aprile 2023)il 30incosa ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali OpenAI avrà tempo fino al 30per adempiere alle prescrizioni imposte dal Garante per la protezione dei dati personali riguardo l’informativa, i diritti degli interessati, utenti e non utenti, la base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi con i dati degli utenti. Solo quando ciò avverrà, l’Autorità sospenderà il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utentini preso nei confronti della società statunitense epotràaccessibile ...

