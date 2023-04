ChatGPT è come uno studente problematico. E io gli ho fatto un esamino… (Di giovedì 13 aprile 2023) Premessa: considero la cosiddetta Intelligenza Artificiale (Ia) un’avventura stupenda e ricca di potenziale. Mi ci diverto anche: ho fatto generare a Midjourney l’immagine che illustra questo post mediante la semplice istruzione: “Un vecchio professore insegna matematica a un robot depresso”. Però, come ho scritto qui altre volte, temo la mitizzazione e l’abuso dell’Ia nelle sue varie declinazioni. Perciò – deformazione professionale – ho fatto un esamino al chatbot ChatGPT poco prima che lo bloccassero. Risultato: se fosse uno studente, lo metterei fra gli allievi più problematici, gli studenti ciarlieri. Lo studente che chiamo ciarliero è quello che ha studiato col solo obiettivo di passare l’esame, senza curarsi di capire davvero; fa affidamento sulla lingua sciolta e sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Premessa: considero la cosiddetta Intelligenza Artificiale (Ia) un’avventura stupenda e ricca di potenziale. Mi ci diverto anche: hogenerare a Midjourney l’immagine che illustra questo post mediante la semplice istruzione: “Un vecchio professore insegna matematica a un robot depresso”. Però,ho scritto qui altre volte, temo la mitizzazione e l’abuso dell’Ia nelle sue varie declinazioni. Perciò – deformazione professionale – houn esamino al chatbotpoco prima che lo bloccassero. Risultato: se fosse uno, lo metterei fra gli allievi più problematici, gli studenti ciarlieri. Loche chiamo ciarliero è quello che ha studiato col solo obiettivo di passare l’esame, senza curarsi di capire davvero; fa affidamento sulla lingua sciolta e sulla ...

