ChatGPT bannata ovunque | ultime novità dal Giappone

Le università Giapponesi stanno limitando l'uso da parte degli studenti del chatbot OpenAI ChatGPT. Anche in Italia ha avuto lo stesso destino. La Sophia University di Tokyo ha vietato l'uso del chatbot basato sull'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti per scrivere compiti come saggi, relazioni e tesi. "L'uso di testi, codici sorgente, risultati di calcolo generati da ChatGPT e altri dati ottenuti con l'intelligenza artificiale non sono consentiti soprattutto nella stesura di testi importanti, rapporti, saggi e tesi, poiché non sono creati dallo studente stesso", spiega l'università nelle nuove linee guida pubblicate di recente sul sito ufficiale. "Saranno prese misure rigorose in conformità con le norme disciplinari dell'Università sulla cattiva condotta". OpenAI ha rilasciato ChatGPT a ...

