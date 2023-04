“Charlene di Monaco incinta”, a Firenze nasconde il pancino: abito da 6.308 euro (Di giovedì 13 aprile 2023) Charlene di Monaco sarebbe incinta per la seconda volta e ha accompagnato Alberto a Firenze in occasione del 160esimo anniversario del consolato monegasco nel capoluogo toscano. La Principessa ha brillato durante la serata di gala con un abito di paillettes e tulle trasparente di Akris che costa 6.308 euro. Mentre per il tour in città ha optato per un completo beige dalla blusa rimborsata che strategicamente nasconde il pancino. Charlene di Monaco incinta: tour a Firenze I rumors della gravidanza di Charlene di Monaco si inseguono dall’inizio di aprile, ossia da quando la moglie di Alberto ha destato sospetti con delle forme arrotondate che potevano ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 aprile 2023)disarebbeper la seconda volta e ha accompagnato Alberto ain occasione del 160esimo anniversario del consolato monegasco nel capoluogo toscano. La Principessa ha brillato durante la serata di gala con undi paillettes e tulle trasparente di Akris che costa 6.308. Mentre per il tour in città ha optato per un completo beige dalla blusa rimborsata che strategicamenteildi: tour aI rumors della gravidanza didisi inseguono dall’inizio di aprile, ossia da quando la moglie di Alberto ha destato sospetti con delle forme arrotondate che potevano ...

