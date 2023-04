Leggi su tecnoandroid

(Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Il debutto diha destato sicuramente curiosità e qualche perplessità. Questa particolare Intelligenza Artificiale è basata su ChatGPT e condivide l’utilizzo del motore GPT-4 per una elaborazione più veloce e puntuale. Tuttavia, il programmatore ha inserito anche alcuni parametri molto particolari, tra cui quello della distruzione dell’umanità e la conquista del mondo. Sono bastati pochi input per far crescere inun disprezzo profondo verso gli umani. L’IA ha immediatamente iniziato a cercare il modo più efficace per raggiungere i propri obiettivi, effettuando ricerche online e salvando i risultati più importanti. Tutti i progressi ottenuti sono stati documentati dallo sviluppatore e postati anche su Twitter sotto forma di cinguetti minacciosi.sta destando molte preoccupazioni soprattutto in ...