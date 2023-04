Champions, Spalletti: Osimhen al 100% in campo nella partita di ritorno con il Milan (Di giovedì 13 aprile 2023) Victor Osimhen sarà della partita, martedì per il ritorno dei quarti di finale di Champions, allo stadio Maradona. Lo dice senza mezze misure Luciano Spalletti: “Al 100% sarà a disposizione. Lo dice la programmazione del lavoro fatto, che va in questa direzione. Il fatto di non averlo rischiato in campionato o stasera è motivato dal rivederlo in campo martedì”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) Victorsarà della, martedì per ildei quarti di finale di, allo stadio Maradona. Lo dice senza mezze misure Luciano: “Alsarà a disposizione. Lo dice la programmazione del lavoro fatto, che va in questa direzione. Il fatto di non averlo rischiato in campionato o stasera è motivato dal rivederlo inmartedì”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

