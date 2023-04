Champions League: i ‘nuovi candidati’ che vogliono un posto in Champions League (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-03 17:48:42 Il web è in trepidazione: AUna volta iniziato l’ultimo e definitivo tratto di stagione, le squadre definiscono i loro veri obiettivi e le classifiche diventano abbastanza chiare. Al di là delle lotte per titoli e retrocessioni, c’è un panel molto apprezzato con posti limitati in cui ci sono troppi candidati che vogliono scrivere il proprio nome: la Champions League 23-24. I soliti arresti anomali come Siviglia o Liverpoolla sanzione a juve e l’aspetto brillante di squadre come il newcastle disegnano un bozzetto di gara per la prossima stagione con volti nuovi e ritorni illustri. LaLiga – Betis, Real, Villarreal… o due se c’è una sanzione contro il Barça Con il Siviglia in lotta per la retrocessione, il posto che lasciano liberi Barcellona, ??Real Madrid e ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-03 17:48:42 Il web è in trepidazione: AUna volta iniziato l’ultimo e definitivo tratto di stagione, le squadre definiscono i loro veri obiettivi e le classifiche diventano abbastanza chiare. Al di là delle lotte per titoli e retrocessioni, c’è un panel molto apprezzato con posti limitati in cui ci sono troppi candidati chescrivere il proprio nome: la23-24. I soliti arresti anomali come Siviglia o Liverpoolla sanzione a juve e l’aspetto brillante di squadre come il newcastle disegnano un bozzetto di gara per la prossima stagione con volti nuovi e ritorni illustri. LaLiga – Betis, Real, Villarreal… o due se c’è una sanzione contro il Barça Con il Siviglia in lotta per la retrocessione, ilche lasciano liberi Barcellona, ??Real Madrid e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? - Eurosport_IT : Siamo senza parole... ?????? #EurosportVOLLEY | #Pallavolo | #Volley | #Ituma - acmilan : #MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash ?? #UCL: le interviste esclusi… - KvnM88 : RT @90ordnasselA: I migliori 11 del primo turno di Champions League per @WhoScored - SportdelSud : ???? Il difensore del Milan Fikayo #Tomori ha parlato al termine della partita di andata di #ChampionsLeague contro… -