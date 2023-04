Champions League, calendario partite ritorno: Inter-Benfica chiude (Di giovedì 13 aprile 2023) Ieri si sono chiusi i quarti di finale d’andata di Champions League, con le vittorie di Milan (vedi articolo) e Real Madrid (vedi articolo). Saranno anche le due partite ad aprire il ritorno la settimana prossima, con Inter-Benfica a completare il programma. Champions League – calendario ritorno QUARTI Chelsea-Real Madrid (andata 0-2) martedì 18 aprile ore 21 Napoli-Milan (andata 0-1) martedì 18 aprile ore 21 Bayern Monaco-Manchester City (andata 0-3) mercoledì 19 aprile ore 21 Inter-Benfica (andata 2-0) mercoledì 19 aprile ore 21 Da ricordare che, dalla scorsa stagione, nelle partite a eliminazione diretta di Champions League il gol ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Ieri si sono chiusi i quarti di finale d’andata di, con le vittorie di Milan (vedi articolo) e Real Madrid (vedi articolo). Saranno anche le duead aprire illa settimana prossima, cona completare il programma.QUARTI Chelsea-Real Madrid (andata 0-2) martedì 18 aprile ore 21 Napoli-Milan (andata 0-1) martedì 18 aprile ore 21 Bayern Monaco-Manchester City (andata 0-3) mercoledì 19 aprile ore 21(andata 2-0) mercoledì 19 aprile ore 21 Da ricordare che, dalla scorsa stagione, nellea eliminazione diretta diil gol ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : #MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash ?? #UCL: le interviste esclusi… - acmilan : ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? - OptaPaolo : 1 - André #Onana è il portiere con più parate (39) e più clean sheets (6) in questa Champions League. Onana ha para… - serieApallone : Milan, Calabria azzanna la fascia | Le parole al miele di Pioli: Milan, tra le note più belle della serat...... le… - PelcurT : RT @acmilan: ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? -