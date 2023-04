Cessione Sampdoria | Barnaba incontra il CdA La Figc | Serie A

(Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-13 11:16:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: In casail nome gettonato in otticain queste ore è quello di Alessandro. Il finanziere romano ha recapitato a Corte Lambruschini una nuova proposta per il club, che non prevederebbe una trattativa con Massimo Ferrero. Addirittura il rappresentante del fondo Merlyn avrebbeto direttamente i membri del CdA blucerchiato e l’avvocato Bissocoli, l’esperto nominato dalla Camera di Commercio per aiutare il Doria nella composizione negoziata della crisi.avrebbe spiegato la sua strategia e soprattutto il piano per il mantenimento del titolo sportivo, condizione che ritiene essenziale. Il progetto è costoso, vanno saldate le scadenze sportive e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cessione Sampdoria, Barnaba incontra il CdA. La Figc: In casa Sampdoria il nome gettonato in ottica cessione in que… - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, La Repubblica: la composizione negoziata ha vita breve? La situazione - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #Barnaba incontra il Cda: rassicurazioni dalla #Figc sulla #SerieB - paola_pam80 : @unavitadacinema perché ci fai questo? Perché non capisci che stai uccidendo una società storica? #sampdoria… - TuttoSampdoria1 : Cessione #Sampdoria , La Repubblica: Ferrero non abbassa il prezzo. Servono 40 milioni di euro -

Commenta per primo In casail nome gettonato in otticain queste ore è quello di Alessandro Barnaba . Il finanziere romano ha recapitato a Corte Lambruschini una nuova proposta per il club , che non ......o comunque pattuito con le società, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari accordi confidenziali aventi ad oggetto operazioni di mercato relative all'acquisto e/o allae/o ...IN relazione alla stessa inchiesta, la FIGC ha reso noto che le posizioni di, Atalanta, ... società che milita nel campionato di Serie C, dove ha acquisito i contratti di acquisto e...

Cessione Sampdoria, tutti i dubbi sulla proposta di Barnaba. Creditori preoccupati Calciomercato.com

In casa Sampdoria il nome gettonato in ottica cessione in queste ore è quello di Alessandro Barnaba. Il finanziere romano ha recapitato a Corte Lambruschini una nuova proposta per il club, che non pre ...Cessione Sampdoria, conclusione anticipata della composizione negoziata è un'ipotesi sempre più concreta, soprattutto senza il ...