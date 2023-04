Cerveteri | scomparsa Stefania | ha 13 anni | non è tornata a casa da scuola

(Di giovedì 13 aprile 2023)– Sono ore di ansia e paura a. Nella giornata di ieri, 13, non ha fatto ritorno adopo la. Da alcune testimonianze sembra sia stata avvistata nel pomeriggio di oggi davanti il Bar Ferrari. I carabinieri, come ha spiegato anche il sindaco Elena Gubetti, sono già al lavoro per trovare la ragazza a. Chiunque dovesse avere sue notizie, può avvertire il 112 o il 3338556734. Sui social la comunità disi stringe attorno alla giovanissima ragazza, con l’augurio che possa essere trovata il prima possibile: “Condividete la notizia ovunque” si legge su tutti i gruppi territoriali. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...

dauna ragazzina di 13 anni di nome Stefania. È uscita da scuola e non è tornata a casa.

