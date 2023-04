Certi casi di cronaca nera rendono gli autori di opere di finzione del tutto inadeguati (Di giovedì 13 aprile 2023) I tortellini sono molto sopravvalutati, e soprattutto li fanno ovunque. L’accoglienza e l’integrazione e il progressismo sono evidenti balle: a Bologna c’è una quantità di mendicanti e gente che dorme per strada che neanche a Los Angeles. L’unico vero, incontrovertibile primato locale è: abbiamo i migliori casi di cronaca nera. A sessant’anni quasi esatti (era il marzo 1963) dal caso Nigrisoli, la vita – che come sappiamo è non solo sceneggiatrice, ma fa anche mobbing ai poveri sceneggiatori di opere di finzione, sempre superati in corsia d’emergenza dalla realtà – ci fornisce un altro medico forse uxoricida. Le centocinquanta pagine con cui il gip dispone l’arresto d’un oculista sessantaquattrenne – che nell’ottobre 2019 avrebbe ucciso la moglie, anche lei medico, dopo aver per molti ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 aprile 2023) I tortellini sono molto sopravvalutati, e sopratli fanno ovunque. L’accoglienza e l’integrazione e il progressismo sono evidenti balle: a Bologna c’è una quantità di mendicanti e gente che dorme per strada che neanche a Los Angeles. L’unico vero, incontrovertibile primato locale è: abbiamo i miglioridi. A sessant’anni quasi esatti (era il marzo 1963) dal caso Nigrisoli, la vita – che come sappiamo è non solo sceneggiatrice, ma fa anche mobbing ai poveri sceneggiatori didi, sempre superati in corsia d’emergenza dalla realtà – ci fornisce un altro medico forse uxoricida. Le centocinquanta pagine con cui il gip dispone l’arresto d’un oculista sessantaquattrenne – che nell’ottobre 2019 avrebbe ucciso la moglie, anche lei medico, dopo aver per molti ...

