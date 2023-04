Centro storico: arrestati dalla Polizia due spacciatori (Di giovedì 13 aprile 2023) Centro storico: arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale un 24enne e un 25enne Centro storico: arrestati per droga un 24enne e un 25enne. Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Santa Caterina a Formiello, hanno notato due uomini cedere qualcosa ad una donna in cambio di denaro; i tre, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga in diverse direzioni. I poliziotti, dopo un breve inseguimento a piedi, hanno raggiunto e bloccato i due uomini trovandoli in possesso di 120 involucri contenenti circa 27 grammi di cocaina e 168 euro, mentre la donna è riuscita a far perdere le proprie tracce. Un dominicano di ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 13 aprile 2023)per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale un 24enne e un 25enneper droga un 24enne e un 25enne. Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Santa Caterina a Formiello, hanno notato due uomini cedere qualcosa ad una donna in cambio di denaro; i tre, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga in diverse direzioni. I poliziotti, dopo un breve inseguimento a piedi, hanno raggiunto e bloccato i due uomini trovandoli in possesso di 120 involucri contenenti circa 27 grammi di cocaina e 168 euro, mentre la donna è riuscita a far perdere le proprie tracce. Un dominicano di ...

