(Di giovedì 13 aprile 2023) Renzi e Calenda hanno fallito, ma c'è chi insiste sul grande centro. Che poi grande non è. Entro le europee della primavera 2024 serve dar vita a una "", ma per farlo occorre "un ...

"Dare voce all'elettorato intermedio, sempre più sofferente dentro lo schema bipolare e perciò riottoso a mettere piede nel campo della sinistra o della destra - scrive- , implica che sia ...... ragionano diversicon Tag43, "sembrano proprio mostrare una polarizzazione che non lascia spazio a un'area moderata autonoma". Le sirene dei cattolici liberali e diE, in effetti, ...... donne, giovani e anti -'Da Meloni ai nuovi Dem vince la politica dell'identità', ...ha annunciato la sua uscita e altri sono in attesa allarmata. La decisione dimi è ...

Centristi, Fioroni (ex Pd) rilancia: “La Terza Forza per sormontare il fallimento del Terzo Polo” Globalist.it

«Dare voce all'elettorato intermedio, sempre più sofferente dentro lo schema bipolare e perciò riottoso a mettere piede nel campo della sinistra o della destra – scrive Fioroni -, implica che sia ...