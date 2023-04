Cellulari e droga in carcere con droni e palloni da calcio, la maxi-inchiesta partita da Trapani: guardie corrotte anche con favori sessuali (Di giovedì 13 aprile 2023) Per far passare Cellulari e droga diretti ai detenuti del carcere di Trapani, alcuni agenti della polizia penitenziaria chiedevano denaro o altre utilità, fino alle prestazioni sessuali che si sarebbero consumate tra un poliziotto e la convivente di un detenuto. Sono 24 le misure cautelari disposte dalla procura trapanese tra Palermo, Trapani, Benevento, Bari, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Avola, con 17 persone finite in carcere, 5 agli arresti domiciliari e due con obbligo di dimora, accusate a vario titolo per corruzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d’ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, falsità ideologica, omessa denuncia di reato, evasione e accesso indebito di ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) Per far passarediretti ai detenuti deldi, alcuni agenti della polizia penitenziaria chiedevano denaro o altre utilità, fino alle prestazioniche si sarebbero consumate tra un poliziotto e la convivente di un detenuto. Sono 24 le misure cautelari disposte dalla procura trapanese tra Palermo,, Benevento, Bari, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Avola, con 17 persone finite in, 5 agli arresti domiciliari e due con obbligo di dimora, accusate a vario titolo per corruzione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d’ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, falsità ideologica, omessa denuncia di reato, evasione e accesso indebito di ...

