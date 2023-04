(Di giovedì 13 aprile 2023)– Il professionista sarebbe stato anche individuato: sarebbe di Castellamare di Stabia e nella sua carriera ha avuto tra i suoi pazienti ex agenti di polizia e rappresentanti delle forze dell’ordine. Non appena il medico avrà sciolto le sue riserve se accettare o meno l’incarico, ladi Giuseppe, l’appuntato dei carabinieri che L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Castelforte / Omicidio Fidaleo, la difesa di Molinaro in procinto di chiedere perizia psichiatrica - infotemporeale : Castelforte / Omicidio Fidaleo, il Tribunale del Riesame si è espresso sul reo-confesso Molinaro - infotemporeale : Castelforte / Omicidio Fidaleo, fissata la discussione del Riesame per Giuseppe Molinaro -

... e ferito gravemente Miriam Mignano, trentenne di. I giudici del Riesame di Roma, ai ... Miriam Mignano, unica testimone dell', continua la sua convalescenza in una casa romana, ...Gli inquirenti, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dalla trentenne dila settimana scorsa, hanno inteso chiarire alcuni particolari dell'di Suio, che non collimavano con ...La trentenne diverrà risentita stamattina dai carabinieri, che si recheranno di nuovo nella Capitale, per chiarire alcuni passaggi del precedente interrogatorio e anche per effettuare ...

Castelforte / Omicidio Fidaleo, il Riesame si riserva sul ricorso di ... Temporeale Quotidiano

TEANO/SANTA MARIA CAPUA VETERE. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto il ricorso di Giuseppe Molinaro, l’appuntato dei carabinieri accusato dell’omicidio del direttore dell’Hotel Nuova Suio di ...E' stata respinta dal Tribunale del Riesame di Roma la richiesta dei domiciliari per Giuseppe Molinaro, accusato dell'omicidio di Giovanni Fidaleo ...