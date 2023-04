Cassano: “Napoli? Se avesse avuto Maignan in porta avrebbe vinto” (Di giovedì 13 aprile 2023) BoboTv – . Antonio Cassano, in diretta su Twitch ha commentato la sfida di San Siro, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 13 aprile 2023) BoboTv – . Antonio, in diretta su Twitch ha commentato la sfida di San Siro, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvato46719592 : @theMilanZone_ Cassano lo paga il Napoli? - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Maignan ha salvato il Milan, il Napoli non ha meritato la sconfitta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Maignan ha salvato il Milan, il Napoli non ha meritato la sconfitta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Maignan ha salvato il Milan, il Napoli non ha meritato la sconfitta' - Cucciolina96251 : RT @theMilanZone_: ??#Cassano: “Il Napoli non meritava di perdere, i primi 25 poteva fare almeno due goal. Il goal del #Milan ha fatto un er… -