Caso Trump: il procuratore di Manhattan fa causa ai repubblicani (Di giovedì 13 aprile 2023) Si allarga lo scontro politico e giudiziario sulla vicenda dell’incriminazione di Donald Trump. Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha fatto causa al presidente della Commissione Giustizia della Camera, Jim Jordan, dopo che i deputati del Partito repubblicano, alcune settimane fa, hanno avviato un’indagine parlamentare su di lui. Un’inchiesta finalizzata a far luce su un eventuale coordinamento tra la procura e il Dipartimento di Giustizia in riferimento all’incriminazione dell’ex presidente. Non solo. Il Gop ha anche intenzione di vederci chiaro sull’eventuale uso di fondi federali in relazione a questo Caso. “Il Congresso non ha alcun valido scopo legislativo per impegnarsi in una campagna di molestie come rappresaglia per le indagini del procuratore distrettuale ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023) Si allarga lo scontro politico e giudiziario sulla vicenda dell’incriminazione di Donald. Ildistrettuale di, Alvin Bragg, ha fattoal presidente della Commissione Giustizia della Camera, Jim Jordan, dopo che i deputati del Partito repubblicano, alcune settimane fa, hanno avviato un’indagine parlamentare su di lui. Un’inchiesta finalizzata a far luce su un eventuale coordinamento tra la procura e il Dipartimento di Giustizia in riferimento all’incriminazione dell’ex presidente. Non solo. Il Gop ha anche intenzione di vederci chiaro sull’eventuale uso di fondi federali in relazione a questo. “Il Congresso non ha alcun valido scopo legislativo per impegnarsi in una campagna di molestie come rappresaglia per le indagini deldistrettuale ...

