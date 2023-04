Caso Messina Denaro, arrestata per favoreggiamento Laura Bonafede (Di giovedì 13 aprile 2023) , la donna che si è occupata della latitanza del boss Questa mattina, i carabinieri del Ros hanno arrestato Laura Bonafede, una maestra elementare figlia del boss di Campobello di Mazara, lo storico alleato della famiglia Messina Denaro. Contro di lei le accuse sono di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dal metodo mafioso. Nelle scorse settimane il nome della donna era saltato all’onore delle cronache per un’appassionata lettera che aveva scritto al boss, ma ad incastrarla definitivamente sono state le immagini delle telecamere di sicurezza di un supermercato, in cui la donna viene ripresa mentre fa la spesa e parla in maniera inequivocabile proprio con Matteo Messina Denaro. La maestra è la moglie di Salvatore Gentile, che sconta l’ergastolo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 aprile 2023) , la donna che si è occupata della latitanza del boss Questa mattina, i carabinieri del Ros hanno arrestato, una maestra elementare figlia del boss di Campobello di Mazara, lo storico alleato della famiglia. Contro di lei le accuse sono die procurata inosservanza di pena aggravati dal metodo mafioso. Nelle scorse settimane il nome della donna era saltato all’onore delle cronache per un’appassionata lettera che aveva scritto al boss, ma ad incastrarla definitivamente sono state le immagini delle telecamere di sicurezza di un supermercato, in cui la donna viene ripresa mentre fa la spesa e parla in maniera inequivocabile proprio con Matteo. La maestra è la moglie di Salvatore Gentile, che sconta l’ergastolo ...

