Caso Galtier, l'avvocato annuncia: «Agirà per vie legali» (Di giovedì 13 aprile 2023) Le parole dell'avvocato di Christophe Galtier, allenatore francese del PSG ed ex Nizza, sul Caso scoppiato nelle ultime ore l'avvocato di Christophe Galtier ha parlato all'AFP in merito alla clamorosa rivelazione sull'esperienza di Galtier al Nizza. Il legale ha riferito che il suo cliente è stato colto di sorpresa dalla notizia e sarebbe pronto a intentare un'azione legale contro i media che l'hanno pubblicata. Secondo Le Parisien, inoltre, il PSG non starebbe valutando l'opzione di licenziare l'allenatore nonostante il Caso mediatico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

