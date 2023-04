(Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – Ildella giustizia, Carlo, si apprende da fonti di via Arenula, “ha disposto nei giorni scorsi accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del cittadino russoUss, in seguito evaso”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppeprovenzano : Sul caso Artem Uss il silenzio del Governo era inquietante, ora è intollerabile. Oggi il padre ringrazia Putin e “a… - News24_it : Caso Artem Uss, Nordio dispone accertamenti sui giudici di Milano - Corriere della Sera - fisco24_info : Caso Artem Uss, ministro Nordio dispone ispezione: (Adnkronos) - Gli accertamenti nei giorni scorsi sulla sostituzi… - ALisimberti : RT @Corriere: Fuga di Artem Uss, Nordio dispone accertamenti sui giudici di Milano - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Fuga di Artem Uss, Nordio dispone accertamenti sui giudici di Milano -

SulUss, invece, il governo dice di non avere alcuna responsabilità. Nordio e Piantedosi rispondano alla interrogazione di +Europa e chiariscano come è potuta avvenire la fuga della spia ...... il Pd usa anche questa vicenda per attaccare il governo: 'SulUss il silenzio del Governo era inquietante, ora è intollerabile. Oggi il padre ringrazia Putin e amici stranieri per l'......di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del cittadino russoUss, ...

Caso Artem Uss, Nordio dispone accertamenti sui giudici di Milano Corriere della Sera

Sono solo contento che mio figlio Artem sia tornato a casa. E per questo ringrazio Vladimir Putin: non è solo il nostro presidente, è soprattutto un uomo con un cuore grande e generoso”."ha disposto nei giorni scorsi accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ...