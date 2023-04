Case Green: resta il divieto di affittare e vendere e i proprietari cercano di disfarsi degli immobili (Di giovedì 13 aprile 2023) Chi ha capito la pericolosità della Direttiva già si prepara a vendere casa e gli altri lo faranno in un mercato bloccato. Dal 2030 tutti gli immobili italiani che non saranno in regola con le classi energetiche imposte dalla Direttiva Case Green non si potranno affittare e vendere. In un primo tempo i burocrati europei avevano detto che questo pesante divieto non sarebbe scattato e che l’adeguamento alle classi energetiche più elevate sarebbe stato volontario. Il testo approvato dal Parlamento Europeo è diverso e l’obbligo resta. Per le associazioni dei proprietari di Case si tratta di uno scandalo. Si rischia una corsa a svendere a causa delle nuove direttive – ilovetrading.itI lavori di ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 13 aprile 2023) Chi ha capito la pericolosità della Direttiva già si prepara acasa e gli altri lo faranno in un mercato bloccato. Dal 2030 tutti gliitaliani che non saranno in regola con le classi energetiche imposte dalla Direttivanon si potranno. In un primo tempo i burocrati europei avevano detto che questo pesantenon sarebbe scattato e che l’adeguamento alle classi energetiche più elevate sarebbe stato volontario. Il testo approvato dal Parlamento Europeo è diverso e l’obbligo. Per le associazioni deidisi tratta di uno scandalo. Si rischia una corsa a sa causa delle nuove direttive – ilovetrading.itI lavori di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’Ue, che punta alla neutralità climatica per il 2050, lancia un maxi sondaggio per fissare un tagliando al 2040. M… - fratotolo2 : Piccolo pensierino pasquale “Non avrai nulla e sarai felice” (Klaus Schwab) Ovvero, non avrete più case (troppo… - fdragoni : La balla di @ignaziocorrao secondo il quale non esisterebbe nessun obbligo sulle case green - antonellagross8 : RT @GBCItalia: @MarcoMari1965, Presidente di @GBCItalia, è intervenuto oggi come ospite di @massimilianotv a @Unomattina su @RaiUno; abbiam… - LuciaDiMartin18 : RT @brandobenifei: Tutti i Paesi europei dibattono e si interrogano sul futuro dell’Unione e della sua sovranità comune. Nel mentre, il #G… -