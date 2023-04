Casa e ospedale di comunità: lunedì sarà presentato il progetto a Cormano (Di giovedì 13 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’appuntamento è fissato per lunedì 17 aprile a Cormano: un incontro informativo per spiegare ai cormanesi il progetto dell’ospedale e della Casa di comunità che saranno realizzati nel parco pubblico di via Tobagi, al Fornasè, in collaborazione con Regione, Ats Milano e Asst Nord Milano. Casa e ospedale di comunità a Cormano: la presentazione La ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 13 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’appuntamento è fissato per17 aprile a: un incontro informativo per spiegare ai cormanesi ildell’e delladiche saranno realizzati nel parco pubblico di via Tobagi, al Fornasè, in collaborazione con Regione, Ats Milano e Asst Nord Milano.di: la presentazione La ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Ferrara. «Voglio morire a casa mia». E in ospedale scatta la colletta - Daniele_Manca : Berlusconi ha la leucemia: l’allarme a fine marzo, poi Pet, prelievo del midollo e cure. L’ultima volta in ospedale… - MariaSa04326033 : RT @LombardiLomby67: Ha trasformato la sua abitazione in una succursale dell’ospedale, il suo stipendio in uno strumento della Provvidenza.… - epiphanyxksj : mio nonno deve andare per la prima volta nella sua vita in ospedale e sta cercando di convincere mamma a farlo rest… - victoreremita01 : @monfeliangelo È semplice, non andare in ospedale e curati a casa visto che non hai fiducia nella medicina. -