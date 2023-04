Carte Usa svelano le profonde divisioni tra funzionari in Russia (Di giovedì 13 aprile 2023) La profondità delle lotte intestine all'interno del governo russo appare più ampia e profonda di quanto si pensasse in precedenza secondo un rapporto classificato di 27 pagine, trapelato con la fuga ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) La profondità delle lotte intestine all'interno del governo russo appare più ampia e profonda di quanto si pensasse in precedenza secondo un rapporto classificato di 27 pagine, trapelato con la fuga ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il presidente egiziano Al Sisi, uno dei più stretti alleati dell'America in Medio Oriente e uno dei principali bene… - Agenzia_Ansa : Nuova fuga di documenti Usa top secret sui social rivela non solo la capacità di penetrazione americana degli appar… - RaiNews : E' caccia alla talpa: seconda fuga di notizie, New York Times: 'Gli Usa spiano gli alleati'. Diffusi in rete docume… - IlPrimatoN : La talpa che ha diffuso le carte Usa e Nato top secret? Sarebbe un ragazzino americano appassionato di armi e video… - CdglDario : Tuoi acquisti usa America Express clicca qui -