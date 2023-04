Carte segrete Usa, ora la “talpa” ha nome e cognome: chi è (Di giovedì 13 aprile 2023) È in corso l’indagine del Pentagono sulla fuga di alcuni documenti top secret, apparsi qualche giorno fa su oscure piattaforme di giochi online. Il fascicolo era denominato “Difesa Segreta” e conteneva numerosi dati ultrariservati che riguardavano non solo la guerra tra Russia e Ucraina, ma anche operazioni di spionaggio nei confronti di alcuni alleati, tra tutti Corea del Sud e Francia. Ancora, quanto trapelato ha interessato il gruppo mercenario Wagner, la Turchia ed infine le recenti proteste in Israele, scoppiate con la riforma della giustizia perseguita dal governo Netanyahu. Le conseguenze sono devastanti. Da una parte, in un’ottica di credibilità degli Usa, soprattutto sul lato dei propri alleati; dall’altra, per Kiev, che ha dovuto rivedere i propri piani per la controffensiva attesa per il prossimo maggio. Eppure, le indagini del Pentagono sono mirate a verificare la validità ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 13 aprile 2023) È in corso l’indagine del Pentagono sulla fuga di alcuni documenti top secret, apparsi qualche giorno fa su oscure piattaforme di giochi online. Il fascicolo era denominato “Difesa Segreta” e conteneva numerosi dati ultrariservati che riguardavano non solo la guerra tra Russia e Ucraina, ma anche operazioni di spionaggio nei confronti di alcuni alleati, tra tutti Corea del Sud e Francia. Ancora, quanto trapelato ha interessato il gruppo mercenario Wagner, la Turchia ed infine le recenti proteste in Israele, scoppiate con la riforma della giustizia perseguita dal governo Netanyahu. Le conseguenze sono devastanti. Da una parte, in un’ottica di credibilità degli Usa, soprattutto sul lato dei propri alleati; dall’altra, per Kiev, che ha dovuto rivedere i propri piani per la controffensiva attesa per il prossimo maggio. Eppure, le indagini del Pentagono sono mirate a verificare la validità ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Clamorose rivelazioni sulla fuga dei documenti top secret dal #Pentagono. Leggete un po’ qui sotto ?? @MiloMatte… - Agenzia_Ansa : Nuova fuga di documenti Usa top secret sui social rivela non solo la capacità di penetrazione americana degli appar… - Agenzia_Ansa : Il presidente egiziano Al Sisi, uno dei più stretti alleati dell'America in Medio Oriente e uno dei principali bene… - lagiornalista99 : Carte segrete Usa: la talpa un ventenne. Nome in codice Og - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? #Usa #Pentagono -