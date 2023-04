Carmen Consoli, tre date con Elvis Costello: ecco quando (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA – “Sinceramente: chi se lo aspettava?! quando a New York, ormai 17 anni fa, mi hanno detto che c’era Elvis Costello che voleva salutarmi, Elvis Costello che era stato seduto lì tra il pubblico ad ascoltarmi, ero incredula. Costello, che ha forgiato la musica mondiale dagli anni Settanta in poi… Ora ho tre concerti con lui, insieme sul palco, a condividere le stesse note, inventare armonie, riscrivere canzoni: chi se lo aspettava?! La musica continua ad essere la mia ‘piccola magia’. Grazie Elvis!”. Così Carmen Consoli, che sarà protagonista con Elvis Costello di tre date uniche che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni il 28 agosto a Roma ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA – “Sinceramente: chi se lo aspettava?!a New York, ormai 17 anni fa, mi hanno detto che c’erache voleva salutarmi,che era stato seduto lì tra il pubblico ad ascoltarmi, ero incredula., che ha forgiato la musica mondiale dagli anni Settanta in poi… Ora ho tre concerti con lui, insieme sul palco, a condividere le stesse note, inventare armonie, riscrivere canzoni: chi se lo aspettava?! La musica continua ad essere la mia ‘piccola magia’. Grazie!”. Così, che sarà protagonista condi treuniche che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni il 28 agosto a Roma ...

