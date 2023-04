Carmen Consoli ed Elvis Costello, in programma un loro storico concerto a Roma: ecco quando sarà (Di giovedì 13 aprile 2023) Carmen Consoli tornerà a esibirsi a Roma, ma non da sola. Con lei anche Elvis Costello, cantautore britannico e tra i volti più influenti della musica internazionale. sarà una data storica, dove la cantautrice catanese porterà un’anima pura del pop rock sul palco con lei e in un concerto che nessun suo fan vorrà mai perdersi. Infatti, all’interno delle tre date italiane – di cui una a Roma – i due cantautori ripercorreranno i loro più grandi successi discografici. Carmen Consoli ed Elvis Costello in concerto a Roma: quando? L’appuntamento sarà all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023)tornerà a esibirsi a, ma non da sola. Con lei anche, cantautore britannico e tra i volti più influenti della musica internazionale.una data storica, dove la cantautrice catanese porterà un’anima pura del pop rock sul palco con lei e in unche nessun suo fan vorrà mai perdersi. Infatti, all’interno delle tre date italiane – di cui una a– i due cantautori ripercorreranno ipiù grandi successi discografici.edin? L’appuntamentoall’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, dove ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Carmen Consoli ed Elvis Costello, in programma un loro storico concerto a Roma: ecco quando sarà - SkyTG24 : Carmen Consoli e Elvis Costello, la strana coppia insieme per tre concerti - sistershortcake : RT @rockmylifeita: RT@ rockonitalia CARMEN CONSOLI & ELVIS COSTELLO a fine agosto in concerto a Roma, Palermo e Milano #carmenconsoli #elvi… - Lopinionista : Carmen Consoli, tre date con Elvis Costello: ecco quando - LiveSicilia : Carmen Consoli ed Elvis Costello in concerto a Palermo -

Carmen Consoli ed Elvis Costello in concerto a Palermo 4' DI LETTURA PALERMO " Il GreenPop Palermo Fest ospiterà, in esclusiva , l'unica data nel Sud Italia dell'evento live dell'estate che vede insieme Carmen Consoli ed Elvis Costello: martedì 29 agosto, al Teatro di Verdura di Palermo (ore 21.00). Il concerto è organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, rientra ... Carmen Consoli ed Elvis Costello assieme in tre storici concerti Carmen Consoli e uno dei miti della musica, Elvis Costello, si uniscono in tour. Tre date uniche che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni il 28 agosto a Roma all'... Carmen Consoli, tre date con Elvis Costello: ecco quando Così Carmen Consoli, che sarà protagonista con Elvis Costello di t re date uniche che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni il 28 agosto a Roma all'Auditorium Parco ... 4' DI LETTURA PALERMO " Il GreenPop Palermo Fest ospiterà, in esclusiva , l'unica data nel Sud Italia dell'evento live dell'estate che vede insiemeed Elvis Costello: martedì 29 agosto, al Teatro di Verdura di Palermo (ore 21.00). Il concerto è organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, rientra ...e uno dei miti della musica, Elvis Costello, si uniscono in tour. Tre date uniche che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni il 28 agosto a Roma all'...Così, che sarà protagonista con Elvis Costello di t re date uniche che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni il 28 agosto a Roma all'Auditorium Parco ... Carmen Consoli ed Elvis Costello assieme in tre storici concerti - Ultima Ora Agenzia ANSA Carmen Consoli ed Elvis Costello in tour, tappa a Palermo Il GreenPop Palermo Fest ospiterà in esclusiva l'unica data nel Sud Italia dell'evento live dell'estate che vede insieme Carmen Consoli ed Elvis Costello: martedì 29 agosto, al Teatro di Verdura di Pa ... Carmen Consoli ed Elvis Costello in concerto a Palermo PALERMO – Il GreenPop Palermo Fest ospiterà, in esclusiva, l’unica data nel Sud Italia dell’evento live dell’estate che vede insieme Carmen Consoli ed Elvis Costello: martedì 29 agosto, al Teatro di ... Il GreenPop Palermo Fest ospiterà in esclusiva l'unica data nel Sud Italia dell'evento live dell'estate che vede insieme Carmen Consoli ed Elvis Costello: martedì 29 agosto, al Teatro di Verdura di Pa ...PALERMO – Il GreenPop Palermo Fest ospiterà, in esclusiva, l’unica data nel Sud Italia dell’evento live dell’estate che vede insieme Carmen Consoli ed Elvis Costello: martedì 29 agosto, al Teatro di ...