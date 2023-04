Carlo Cracco, lo chef Morelli: “Non pensate ai suoi debiti, sono quelli di gran parte della ristorazione. La gente? Azzanna cartocci di cibo senza sapere cosa mangia” (Di giovedì 13 aprile 2023) Il ristorante dello chef Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano ha accumulato perdite che superano i 4,5 milioni di euro in cinque anni. La notizia è stata resa nota nei giorni scorsi dal sito Affari Italiani, l’ex giudice di Masterchef ha dovuto fare i conti con “un grosso incremento nei costi di produzione“, nonostante la Stella Michelin i conti sono in rosso. Una notizia che ha suscitato interesse, critiche e commenti. GianCarlo Morelli, chef di fama con il suo Pomiroeu di Seregno e Morelli Milano, con un post su Instagram ha sostenuto pubblicamente l’amico e collega: “Il passivo di Cracco è il passivo di noi tutti ristoratori che facciamo da sempre una cucina di qualità”. “Il suo passivo – scrive – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Il ristorante delloin Galleria Vittorio Emanuele II a Milano ha accumulato perdite che superano i 4,5 milioni di euro in cinque anni. La notizia è stata resa nota nei giorni scorsi dal sito Affari Italiani, l’ex giudice di Masterha dovuto fare i conti con “un grosso incremento nei costi di produzione“, nonostante la Stella Michelin i contiin rosso. Una notizia che ha suscitato interesse, critiche e commenti. Giandi fama con il suo Pomiroeu di Seregno eMilano, con un post su Instagram ha sostenuto pubblicamente l’amico e collega: “Il passivo diè il passivo di noi tutti ristoratori che facciamo da sempre una cucina di qualità”. “Il suo passivo – scrive – ...

