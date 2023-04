Carlo Calenda Stavolta a Renzi lo stai sereno non è riuscito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda. Pensiamo che sia un clam… - ivanscalfarotto : Sul voto a La Russa. Leggo che Calenda accuserebbe Italia Viva di aver votato La Russa per avere la vigilanza Rai.… - ultimora_pol : L'ufficio stampa di #Azione comunica che i virgolettati attribuiti da alcuni quotidiani a Carlo #Calenda e riguarda… - ninabecks1 : RT @ItaliaViva: Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda. Pensiamo che sia un clamoroso au… - MarioCherchi3 : RT @ItaliaViva: Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda. Pensiamo che sia un clamoroso au… -

In studio si discuterà dell'aspra contesa in atto nel Terzo Polo tra Matteo Renzi enonché dello scontro sulle nomine ai vertici delle partecipate di Stato. Come sempre, il direttore de ...Un grottesco gioco a 'specchio riflesso' trae Matteo Renzi . Risultato: il Terzo Polo , mai veramente sbocciato, sta implodendo in uno dei più clamorosi casi di eutanasia politica della recente storia italiana. E tutto alla luce ..."Il partito non lo riusciremo a fare, perché Renzi non lo vuole fare" . È la risposta che ha datoa Enrico Lucci che lo ha intervistato per Striscia la Notizia. SecondoRenzi non vuole fare il partito " Perché vuole tenersi soldi e partito di Italia Viva. Non so se oggi ci ...

Terzo polo, Calenda a Renzi: "Fregatura rispedita al mittente". Iv: ecco documento Sky Tg24

La coerenza non è esattamente il punto forte di Carlo Calenda, questo è ormai lapalissiano. L’ex ministro dello Sviluppo Economico cambia spesso idea a seconda della convenienza, figurarsi nei momenti ...“Il partito non lo riusciremo a fare, perché Renzi non lo vuole fare". È la risposta che ha dato Carlo Calenda a Enrico Lucci che lo ha intervistato per Striscia la Notizia. Secondo Calenda Renzi non ...