Cari di sinistra, ecco una notizia per voi. Gramsci copiò dalla destra il concetto di “egemonia” (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo faccio apposta. Per mettere il dito, anzi due, nell’occhio dei colleghi spocchiosi – uh, quanto spocchiosi ! – verso l’incontro pasquale della cultura di destra: in testa alcune prime firme della Gedi Corporation. Ce l’hanno col fatto in sé, al di là delle questioni discusse: non possono sentire risuonare la parola “egemonia” nel mondo di destra; il quale, col naso al vento (cambiato), cerca di mettere insieme le particelle elementari in cui é frammentato. E costruire una propria egemonia, ecco. Gramsci ? La destra lo studia da anni. Insieme alle censure dei “suoi” Non ce l’ho con Sebastiano Messina: lui con i suoi “Cucù” si può permettere di sbertucciare ora di qua, ora di là (più di qua, giusto ?); ma perché si stupisce, con sarcasmo, che “anche a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Lo faccio apposta. Per mettere il dito, anzi due, nell’occhio dei colleghi spocchiosi – uh, quanto spocchiosi ! – verso l’incontro pasquale della cultura di: in testa alcune prime firme della Gedi Corporation. Ce l’hanno col fatto in sé, al di là delle questioni discusse: non possono sentire risuonare la parola “” nel mondo di; il quale, col naso al vento (cambiato), cerca di mettere insieme le particelle elementari in cui é frammentato. E costruire una propria? Lalo studia da anni. Insieme alle censure dei “suoi” Non ce l’ho con Sebastiano Messina: lui con i suoi “Cucù” si può permettere di sbertucciare ora di qua, ora di là (più di qua, giusto ?); ma perché si stupisce, con sarcasmo, che “anche a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iside50 : @Cmmy3 @zara_vittoria @gabrillasarti2 @ItalicaTestudo @liliaragnar @Roberta7416 @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511… - Stefanoking17 : @ImolaOggi Non è solo effetto Schlein ma in cosa vogliono cambiare le nostre vite, la nostra cultura di famiglia u… - SI_sinistra : RT @IaconaRiccardo: Banca d’Italia: “Mutui più cari, depositi che si assottigliano e famiglie sempre più indebitate”. Ma per Meloni non bis… - massimo12264461 : RT @GTammazzo: Il Gufo è quello a Destra Robertone è a sinistra ,Simone il Tartarugo AMICO del Gufo centoxcento e farsi prendere per il cu… - Giulian67674348 : @Lorenzo36522471 Ma cari italiani come fate a non rendervi conto che la maggior parte della sinistra sta con queste fecciacce umane??? -