(Di giovedì 13 aprile 2023) La AEW ha annunciato ladel prossimo episodio di, che possiamo definire molto succosa. Saranno infatti ingli IWGP Tag-Team Titles, nell’incontro tra Best Friends ed Aussie Open. Ma non solo, perché è stata confermata la presenza degli FTR, “Jungle Boy” Jack Perry vs Shawn Spears e Emi Sakura vs Taya Valkyrie. Saranno inoltre in azione Mark Briscoe, Jeff Jarrett, Jay Lethal e Satnam Singh. Announced for #AEW#AEWDynamite pic.twitter.com/TdfEo83gm4— ?????? (@WrestlingCovers) April 13, 2023

Zona_Wrestling : Card di Rampage da PPV, con tanto di titolo della NJPW in palio: ecco i tre match annunciati…

Aussie Open will defend the gold on the April 14 episode of AEW Rampage. Best Friends (Chuck Taylor and Trent Beretta) challenged IWGP Tag Team Champions Aussie Open (Mark Davis and Kyle Fletcher) to a title match.