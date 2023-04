Carburanti | la benzina torna a crescere e scatta l’allarme

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 13 aprile 2023) Gli automobilisti italiani non possono ancora tirare il sospiro di sollievo, perché la crisi del caro carburante sembra non aver proprio fine. Dopo che i prezzi erano calati a inizio 2023, ora i costi sembrano nuovamente aumentare e gli ultimi dati registrati alle pompe dinel periodo pasquale sono la prova. La Pasqua, infatti, oltre a colombe e uova di cioccolato ai più piccoli ha portato tanto amaro in bocca per gli automobilisti, costretti ad affrontare un nuovo sovrapprezzo con cifre che ormai non si registravano da mesi. Laa salire Il campanello d’allarme risuona forte per gli italiani, che guardando i prezzi dellaalle stazioni di rifornimento sembrano rivivere i momenti vissuti otto mesi fa. Da agosto 2022, infatti, non si registrava un prezzo così alto per la ...