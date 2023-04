Carburante, benzina sale e gasolio cala: prezzi oggi in Italia (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Salgono i prezzi della benzina, scendono quelli del gasolio. In aumento le quotazioni dei prodotti raffinati. Brent a 87 dollari, punta massima da quasi tre mesi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di un cent/litro quelli del gasolio.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,884 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,886, pompe bianche 1,880), diesel a 1,771 euro/litro (-1, compagnie 1,775, pompe ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Salgono idella, scendono quelli del. In aumento le quotazioni dei prodotti raffinati. Brent a 87 dollari, punta massima da quasi tre mesi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati dellae ridotto di un cent/litro quelli del.Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,884 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,886, pompe bianche 1,880), diesel a 1,771 euro/litro (-1, compagnie 1,775, pompe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdornatoAntonio : RT @michelegiorgio2: Mosca consegna a Teheran, nei primi 3 mesi dell'anno, 30.000 tonnellate di gasolio e benzina - News24Italy : #Carburante, benzina sale e gasolio cala: prezzi oggi in Italia - MenegazziMarina : RT @25O319: Dopo la CNN che controlla le petroliere, ora Reuters ha controllato i treni, ed ha scoperto che la Russia ha avviato le consegn… - CorriereAlbaBra : Carburante, benzina sale e gasolio cala: prezzi oggi in Italia - ledicoladelsud : Carburante, benzina sale e gasolio cala: prezzi oggi in Italia -