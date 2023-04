Carburante, benzina sale e gasolio cala: prezzi oggi in Italia (Di giovedì 13 aprile 2023) Verde self service a 1,884 euro/litro in media, diesel a 1,771 euro/litro Salgono i prezzi della benzina, scendono quelli del gasolio. In aumento le quotazioni dei prodotti raffinati. Brent a 87 dollari, punta massima da quasi tre mesi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di un cent/litro quelli del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,884 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,886, pompe bianche 1,880), diesel a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) Verde self service a 1,884 euro/litro in media, diesel a 1,771 euro/litro Salgono idella, scendono quelli del. In aumento le quotazioni dei prodotti raffinati. Brent a 87 dollari, punta massima da quasi tre mesi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati dellae ridotto di un cent/litro quelli del. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,884 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,886, pompe bianche 1,880), diesel a ...

Ricaricare l'auto elettrica con i pannelli fotovoltaici ... garantendo un notevole risparmio sui costi di energia e di carburante. Secondo uno studio del 2021 ... la ricarica di un'auto elettrica in Italia costa 14 volte meno di un pieno di benzina. E-fuel: salveranno i motori termici dall'estinzione ... come la benzina e il diesel, gli e-fuel non producono emissioni di carbonio quando vengono bruciati nei motori termici. Ciò significa che i motori alimentati da questo tipo di carburante possono ridurre significativamente le emissioni. Prezzi carburanti in Slovenia: cresce benzina diminuisce il gasolio. Terzo arresto per la benzina con le card clonate. Secondo l'accusa i tre uomini riuscivano a clonare card benzina di aziende del Nord Italia per poi utilizzarle per prelevare ingenti quantità di carburante nelle aree di rifornimento, poi smerciate. Benzina e diesel bocciate: lo stop alle auto è vicinissimo. Benzina e diesel, fissata la data per lo stop alle auto. Complice anche la stagione precedente caratterizzata da enormi rincari sui prezzi dei carburanti, l'UE ha dato seguito ai suoi progetti per la transizione energetica.