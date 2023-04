Caramiello | “Interrogherò il Ministro dello Sport per l’episodio di razzismo in Milan-Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Quanto accaduto durante la gara di Champions League, trasmessa in mondovisione, è di una gravità inaudita: alcuni tifosiisti hanno esposto uno striscione recante ‘via Raffaele Stasi 40/46- Na’, un messaggio all’apparenza criptico e insignificante. Tuttavia, il riferimento è ad un civico dov’è ubicato un negozio di una società italiana operante nella grande distribuzione organizzata di saponi: chiaro il messaggio razzista, un esplicito riferimento ad un vecchio coro ingiurioso contro i napoletani, definiti ‘colerosi e terremotati che col sapone non si sono mai lavati’. La gravità del gesto è amplificata dal fatto che si tratta di una gara valevole per una competizione internazionale, il che getta ombre su un episodio che va affrontato dalle istituzioni italiane, al netto dell’appartenenza ...